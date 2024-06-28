Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Petinggi BSSN dan Kemenkominfo yang Disorot Usai Server PDN Lumpuh Diretas Hacker

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |20:02 WIB
Segini Gaji Petinggi BSSN dan Kemenkominfo yang Disorot Usai Server PDN Lumpuh Diretas Hacker
Segini Gaji Petinggi BSSN dan Kemenkominfo yang Disorot Usai Server PDN Lumpuh Diretas Hacker. (Foto: Okezone.com/iStock)
A
A
A

JAKARTA — Segini gaji petinggi BSSN dan Kemenkominfo yang disorot usai server PDN lumpuh diretas hacker. Masyarakat pun menyoroti gaji yang diterima oleh para pejabat BSSN dan Kemenkominfo tersebut.

Peristiwa serangan siber pada Kamis 20 Juni terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menjadi sorotan di tengah kalangan masyarakat.

Serangan ini diketahui telah mengganggu banyak aktifitas dari sejumlah institusi pelayanan publik Indonesia. Ini diawali dengan gangguan di sejumlah layanan publik salah satunya adalah sistem imigrasi yang bermasalah di bandara Soekarno-Hatta dan menyebabkan antrian lama dan panjang karena proses imigrasi tersebut pada Kamis yang lalu.

Presiden Jokowi pun memanggil Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menkominfo Budi Arie Setiadi ke Istana pada hari ini, Jumat (28/6/2024) untuk melakukan evaluasi mengenai serangan siber pada PDN.

Peristiwa ini mengundang kemarahan publik karena mereka menilai kinerja BSSN serta Kemenkominfo dalam menangani serangan siber ini belum maksimal. Publik kemudian bertanya-tanya berapa besaran gaji yang diterima oleh para petinggi tersebut?

Ternyata segini gaji petinggi BSSN dan Kemenkominfo yang disorot usai server PDN lumpuh diretas hacker.

Nominal pasti gaji yang diterima oleh kepala BSSN memang tidak diungkapkan kepada publik secara gamblang. Namun, jika merujuk pada jabatan Hinsa Siburan sebagai PNS gaji pokok yang ia terima diperkirakan sebesar Rp5,4 juta.

Nominal tersebut belum termasuk tunjangan kinerja sebesar Rp41,5 juta. Layaknya pejabat dengan jabatan tertinggi lainnya, dirinya juga mendapatkan tunjangan lain seperti tunjangan kesehatan, uang makan, serta tunjangan kerja. Gaji yang ia terima jika dijumlahkan semuanya bisa mencapai Rp50 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172514/gaji_asn_dan_pejabat_naik-1xoh_large.jpeg
5 Fakta Gaji ASN Naik atau Tidak, Ini Kata Purbaya dan Istana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171686/pejabat_negara_dan_pns_naik_gaji-Fo8i_large.png
Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Negara dan ASN, Istana: Belum Bisa Dipastikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171524/gaji_pejabat_negara-X3Km_large.jpeg
3 Fakta Gaji ASN hingga Pejabat Negara Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement