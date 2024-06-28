Segini Gaji Petinggi BSSN dan Kemenkominfo yang Disorot Usai Server PDN Lumpuh Diretas Hacker

JAKARTA — Segini gaji petinggi BSSN dan Kemenkominfo yang disorot usai server PDN lumpuh diretas hacker. Masyarakat pun menyoroti gaji yang diterima oleh para pejabat BSSN dan Kemenkominfo tersebut.

Peristiwa serangan siber pada Kamis 20 Juni terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menjadi sorotan di tengah kalangan masyarakat.

Serangan ini diketahui telah mengganggu banyak aktifitas dari sejumlah institusi pelayanan publik Indonesia. Ini diawali dengan gangguan di sejumlah layanan publik salah satunya adalah sistem imigrasi yang bermasalah di bandara Soekarno-Hatta dan menyebabkan antrian lama dan panjang karena proses imigrasi tersebut pada Kamis yang lalu.

Presiden Jokowi pun memanggil Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menkominfo Budi Arie Setiadi ke Istana pada hari ini, Jumat (28/6/2024) untuk melakukan evaluasi mengenai serangan siber pada PDN.

Peristiwa ini mengundang kemarahan publik karena mereka menilai kinerja BSSN serta Kemenkominfo dalam menangani serangan siber ini belum maksimal. Publik kemudian bertanya-tanya berapa besaran gaji yang diterima oleh para petinggi tersebut?

Ternyata segini gaji petinggi BSSN dan Kemenkominfo yang disorot usai server PDN lumpuh diretas hacker.

Nominal pasti gaji yang diterima oleh kepala BSSN memang tidak diungkapkan kepada publik secara gamblang. Namun, jika merujuk pada jabatan Hinsa Siburan sebagai PNS gaji pokok yang ia terima diperkirakan sebesar Rp5,4 juta.

Nominal tersebut belum termasuk tunjangan kinerja sebesar Rp41,5 juta. Layaknya pejabat dengan jabatan tertinggi lainnya, dirinya juga mendapatkan tunjangan lain seperti tunjangan kesehatan, uang makan, serta tunjangan kerja. Gaji yang ia terima jika dijumlahkan semuanya bisa mencapai Rp50 juta.