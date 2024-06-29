Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Kenapa Listrik Tiba-Tiba Mati tapi Meteran Nyala

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |22:47 WIB
Penyebab Kenapa Listrik Tiba-Tiba Mati tapi Meteran Nyala
Penyebab Listrik Mati (Foto: Okezone)
JAKARTA – Penyebab kenapa listrik tiba-tiba mati tapi meteran menyala menarik diketahui pada artikel ini.

Tidak sedikit dari masyarakat yang pernah mengalami mati listrik di rumah secara mendadak. Hal tersebut membuat masyarakat bingung dan takut, karena khawatir menimbulkan percikan dari meteran atau kabel listrik.

Selain itu terkadang menimbulkan rasa kesal karena masyarakat merasa sudah membayar listrik tepat waktu. Lantas, mengapa listrik tiba-tiba mati tapi meteran menyala?

Melansir informasi dari Instagram @pln_disjaya, Sabtu (29/6/2024) listrik yang mati secara tiba-tiba kemungkinan disebabkan karena terdapat masalah pada MCB (Miniature Circuit Breaker). MCB memiliki fungsi untuk memutuskan aliran listrik secara otomatis apabila beban aliran listrik berlebihan (over current).

Maka dari itu, masyarakat perlu kembali mengecek dan mempertimbangkan penggunaan listrik dirumah untuk menghindari risiko yang lebih berbahaya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
