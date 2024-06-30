Advertisement
HOME FINANCE

Go International, Pegadaian Ajak UMKM Binaan Pameran di Brunei Darussalam

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |21:13 WIB
<i>Go International</i>, Pegadaian Ajak UMKM Binaan Pameran di Brunei Darussalam
Pegadaian ajak UMKM binaan pameran di Brunei Darussalam. (Foto: dok Pegadaian)
BANDAR SERI BEGAWAN - Suatu kehormatan, PT Pegadaian didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Seri Begawan (KBRI BSB) berkesempatan untuk membawa UMKM pilihan dalam kegiatan Indonesia Halal Expo, Consumer Fair yang digelar dari 26 Juni hingga 30 Juni 2024 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah resmi membuka Pameran Produk Halal Indonesia atau Indonesia Halal Expo 2024. Berbagai pihak turut mendukung pelaksanaan kegiatan ini, di antaranya Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud, yakni Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Brunei Darussalam.

Pada acara tersebut berbagai produk dipamerkan, diantaranya makanan dan minuman khas daerah Indonesia, obat-obatan, kosmetik, serta pakaian muslim karya perancang busana Tanah Air.

Selain PT Pegadaian, Asosiasi pengusaha Indonesia di Brunei (Indonesia Business Chamber/IBC) dan Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam (PERMAI) turut berpartisipasi dalam pameran tersebut.

Sementara itu, Pegadaian membawa Mitra Binaan Pilihan hasil kurasi Program pemberdayaan UMKM Pegadaian atau yang dikenal dengan program GadePreneur. Produk mitra binaan yang dipamerkan adalah Produk hasil kurasi dari UMKM Fashion dan UMKM Makanan.

