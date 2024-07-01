JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) makin kokoh hingga sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks naik 0,77% atau 54,55 poin ke level 7.118.
Siang ini, Senin (1/7/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,16 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp9,29 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 456.495 kali. Sebanyak 304 saham harganya naik, 248 saham harganya turun dan 230 saham lain harganya stagnan.
Indeks LQ45 menguat 0,74 persen ke level 894,265, indeks MNC36 menguat 0,3 persen ke level 335,186, indeks IDX30 naik menguat 0,5 persen ke level 445,173, serta indeks JII naik 1,52 persen ke level 507,022.
Sektor transportasi naik 3,94 persen, sektor energi naik 1,35 persen, sektor keuangan naik 0,12 persen, sektor bahan baku naik 2,06 persen, sektor teknologi 0,57 persen, industri naik 0,68 persen, sektor siklikal naik 0,04 persen, sektor kesehatan naik 0,14 persen.
Sedangkan sektor non siklikal turun 0,07 persen, sektor siklikal stagnan o persen, sektor kesehatan turun 0,15 persen, sektor infrastruktur turun 0,51 persen, sektor properti turun 0,3 persen.
Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) naik 100 persen ke Rp2, PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN) naik 17,65 persen ke Rp60, dan PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) naik 15,43 persen ke Rp374.