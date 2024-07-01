Tarif Listrik Tidak Naik dari Juli sampai September 2024

JAKARTA - Tarif listrik di bulan ini dipastikan tidak naik sampai September 2024. Ini berlaku bagi pelanggan nonsubsidi tetap.

"Kalau listrik enggak naik triwulan III besok," tegas Menteri ESDM Arifin Tasrif, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: 5 Fakta Tarif Listrik Industri dan Orang Kaya Naik

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga daya saing industri serta menjaga tingkat inflasi.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dapat dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

"Berdasarkan empat parameter (kurs, ICP, inflasi dan HBA) seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, Pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," terang Jisman.