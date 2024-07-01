Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebijakan Harga Gas Murah Industri Bikin Penerimaan Negara Anjlok Rp29,39 Triliun

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |11:41 WIB
Kebijakan Harga Gas Murah Industri Bikin Penerimaan Negara Anjlok Rp29,39 Triliun
Harga Gas Industri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

Terkait hal itu, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI) Eddy Asmanto menyetujui adanya kabar tersebut. Pasalnya program HGBT hanya menguntungkan industri hilir saja.

"Tidak memberikan keuntungan bagi yang di hulunya," kata Eddy Asmanto di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Bahkan, lanjut Eddy, HGBT juga memberatkan keuangan negara. Negara mengalami penurunan pendapatan akibat ketentuan HGBT ini sebesar Rp29,39 triliun di tahun 2021 dan 2022. Selain itu, tidak terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dan daya saing industri akibat penerapan kebijakan HGBT.

Eddy mengaku pihaknya sudah memberikan masukan agar dilakukan evaluasi terhadap program HGBT sebelum pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian ESDM, benar-benar melanjutkan program ini.

"HGBT ini mulai dilaksanakan tahun 2020 dan akan berakhir pada akhir Desember 2024," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/278/3142060/pertagas-VDGA_large.jpg
Ditopang Gas hingga Pipa BBM, Pertagas Raup Laba Rp3,6 Triliun di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141442/gas_bumi-r31s_large.jpg
RI Punya Banyak Lapangan Gas di Indonesia Timur, Infrastruktur Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141165/perjanjian_jual_beli_gas-LO58_large.jpg
Disinggung Prabowo, PJBG Diteken demi Pasokan Gas Industri dan Kelistrikan di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131332/pertagas-Sop8_large.jpg
Dukung Swasembada Energi, Ini Kata Dirut Pertagas soal Peringkat dari Fitch Ratings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124643/penyaluran_gas-MI9B_large.jpg
Intip Penyaluran Gas untuk Kebutuhan Energi Jelang Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117049/pertagas-J4Qn_large.jpg
Ini Jurus Percepat Capai Swasembada Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement