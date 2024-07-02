Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Aplikasi Jual Foto Penghasil Uang

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |22:02 WIB
7 Aplikasi Jual Foto Penghasil Uang
Aplikasi foto penghasil uang (Foto: Freepik)




JAKARTA - 7 aplikasi jual foto penghasil uang yang bisa masyarakat gunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Seiring perkembangan zaman, teknologi pun turut ikut berkembang. Pada saat ini, masyarakat sudah dapat menghasilkan uang hanya dengan melalui aplikasi. Begitu juga dengan masyarakat yang menyukai fotografi, dimana sekarang sudah dapat menjual foto-foto tersebut dengan menggunakan aplikasi.

Berikut, inilah 7 aplikasi jual foto penghasil uang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (2/7/2024):

1. Adobe Stock

Masyarakat dapat menggunakan aplikasi adobe stock untuk menghasilkan uang dari menjual foto. Adobe sendiri menjual foto dengan harga USD43.3 sampai USD26.40 untuk setiap unduhannya. Adobe juga akan membagi royalti sebesar 30% (untuk foto) hingga 35% (untuk video) untuk kontributor.

2. Shutterstock

Menurut statistik terbaru, perpustakaan situs web ini berisi lebih dari 400 juta gambar. Selain itu, situs web ini memiliki perpustakaan besar berisi video, clip art, desain vektor, ilustrasi, dll. Jadi, ini bukan hanya aplikasi penjualan foto bebas royalti.

3. Foap atau EyeEm

Foap merupakan platform yang menyediakan tempat untuk para fotografer untuk memamerkan dan menjual gambar mereka secara global. Ini adalah situs web populer dengan database stok foto besar yang menarik ratusan pembeli.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam tantangan bertema, melisensikan foto untuk penggunaan komersial, dan berkomunikasi dengan sesama fotografer.

Halaman:
1 2
