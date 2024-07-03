Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Sosialisasi soal Pajak ke Mahasiswa

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |18:03 WIB
DJP Sosialisasi soal Pajak ke Mahasiswa
DJP Kanwil Jakarta Timur jalin kerjasama dengan Uhamka (Foto: DJP)
A
A


JAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA). Keduanya menyelenggarakan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Seminar Nasional Perpajakan kepada 250 mahasiswa bertempat di Auditorium Lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.

Kegiatan Penandatanganan Perpanjangan PKS diawali dengan penampilan tarian dari Mahasiswa UHAMKA dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Ahmad Djamhari. Djamhari dalam sambutannya menyampaikan bahwa Tax Center dan mahasiswa merupakan kepanjangan tangan dari DJP untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

“Saya harap seluruh mahasiswa UHAMKA menjadi orang yang berhasil dengan integritas, berilmu, beradab seperti yang telah diajarkan dan bercita-citalah menjadi pembayar pajak yang tinggi,” ujar Djamhari, Rabu (3/7/2024).

Rektor UHAMKA Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro. H. Hum., mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJP Jakarta Timur yang telah bekerja sama selama lebih dari satu dekade dengan UHAMKA.

“Kedua pihak memiliki hubungan yang baik sehingga kerja sama dapat terjalin dengan baik,” jelas Gunawan.

