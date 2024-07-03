Elon Musk Kembali Jadi Orang Terkaya di Dunia, Harta Kekayaan Hampir Rp4.000 Triliun!

JAKARTA – Elon Musk kembali merebut posisi pertama orang paling kaya di dunia. Bos Tesla tersebut saat ini memiliki kekayaan bersih USD238,6 miliar atau setara hampir Rp4000 triliun.

Melansir Forbes, Rabu (3/7/2024), Elon Musk berhasil meningkatkan kekayaannya sebesar 4% pada hari Selasa kemarin. Peningkatan ini tak lain lantaran saham Tesla terus melonjak hingga hampir USD229 atau Rp3,7 juta sejak pukul 11.30, menambah kenaikan hampir 25% perusahaan sejak harga saham turun di bawah USD183 atau Rp2,9 juta pada 24 Juni.

BACA JUGA: XL soal Internet Starlink Elon Musk Masuk RI

Nilai sekitar 12% saham Musk di perusahaan tersebut meningkat menjadi USD160 miliar atau Rp2.600 triliun dari sekitar USD150 miliar atau Rp 2.400 triliun ketika pasar menutup perdagangan hari Senin, sementara reli selama seminggu telah bertambah sekitar USD30 miliar atau Rp491 triliun.