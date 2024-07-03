Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ibu Kota Pindah ke IKN, Permintaan Kantor di Jakarta Diprediksi Makin Lesu

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |20:26 WIB
Ibu Kota Pindah ke IKN, Permintaan Kantor di Jakarta Diprediksi Makin Lesu
Pemindahan ibu kota bikin perkantoran di jakarta makin sepi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN diprediksi berdampak pada permintaan perkantoran di Jakarta. Pemindahan pusat pemerintahan akan membuat pasar properti sektor perkantoran di Jakarta menjadi lesu.

Head of Office Services Colliers, Bagus Adikusumo menjelaskan saat ini ekspansi ruang kantor dari lembaga-lembaga negara dan kantor pemerintahan memang sudah menyasar ke perkantoran komersil. Sehingga ketika pusat pemerintahan pindah, maka permintaan ruang kantor dari lembaga pemerintah akan berkurang.

"Memang akan ada sedikit pengaruh terhadap kantor di DKI Jakarta, oleh efek rencana pemindahan ibukota ke IKN," ujar Bagus dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/7/2024).

Meski demikian, menurutnya dampak pemindahan pusat pemerintahan ke IKN ini memang tidak langsung berdampak signifikan terhadap pasar properti khususnya di sektor perkantoran. Mengingat, pemindahan pusat pemerintahan akan dilakukan pemerintah secara bertahap.

"Karena kalau saat ini kita melihat permintaan perkantoran dari BUMN, lembaga Pemerintah, Kementerian, itu cukup ada. jadi efek dari berkembangnya lembaga pemerintah, dan bisnis, secara umum membantu permintaan kantor," sambungnya.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengungkapkan hingga kuartal II 2024 ini memang serapan sektor perkantoran di Jakarta memang belum pulih jika dibandingkan dengan sebelum masa pandemi covid-19.

Halaman:
1 2
