Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mengulik Lebih Jauh Apa Itu NJOPTKP dan Besarannya dalam PBB-P2

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |17:20 WIB
Mengulik Lebih Jauh Apa Itu NJOPTKP dan Besarannya dalam PBB-P2
NJOPTKP merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak dikenakan pajak digunakan untuk menentukan besaran PBB (Foto: Dok Bapenda)
A
A
A

Jakarta- Ketika Anda memiliki properti, tentu  harus siap menyiapkan budget untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sendiri sudah tertuang di dalam regulasi terbaru yang mengatur tentang pajak daerah, di DKI sendiri  yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024.

Dalam rincian PBB-P2, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, salah satunya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin masih terbilang asing. Jadi sebelum berencana membeli properti, ada baiknya Anda mengulik lebih jauh apa itu NJOPTKP, berikut penjelasannya! 

Memahami apa itu NJOPTKP?

Perlu diketahui, NJOPTKP merupakan  batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak dikenakan pajak. NJOPTKP digunakan untuk menentukan besaran PBB dengan cara mengurangkannya dari jumlah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, dalam penetapan besarnya PBB terutang, setiap wajib pajak akan diberikan pengurangan berupa NJOPTKP.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/2/3176135//tim_basket_kemenimipas_sabet_gelar_juara_pornas_korpri_2025-lMp9_large.JPG
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Sabet Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176083//menbud_kunjungi_paviliun_negara_sahabat_di_expo_2025_osaka-qVQu_large.jpeg
Perkuat Diplomasi dan Kolaborasi Budaya, Menbud Kunjungi Paviliun Negara Sahabat di Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement