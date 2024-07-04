Segera Melantai di Bursa, PART Ungkap Strategi Bisnis di Talkshow IDX Channel

JAKARTA - PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) telah menyelesaikan penawaran umum (IPO) dengan harga sebesar Rp105. Dari aksi korporasi tersebut, perseroan akan memperoleh tambahan modal sebesar Rp71,4 miliar.

Selain itu, PART juga menerbitkan 680 juta waran seri I secara gratis bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 1 saham PART berhak memperoleh 1 waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp 110.

PART merupakan emiten yang bergerak dalam produksi sparepart otomotif, elektronik, dan sanitasi yang memiliki peluang cerah pada setiap lini bisnisnya. Sektor otomotif dengan pertumbuhan yang stabil dan signifikan pada awal tahun 2024, menunjukkan kenaikan sebesar 7,9% dibandingkan tahun 2022.

Dalam industri elektronik, terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan produksi komponen AC dengan proyeksi pertumbuhan pasar yang kuat, didukung oleh urbanisasi yang meningkat dan peningkatan kesadaran akan kenyamanan rumah di Indonesia. Sementara itu, pasar sanitasi juga menawarkan potensi ekspansi yang signifikan didorong oleh permintaan produk mewah dan pembangunan infrastruktur.

Lantas, bagaimana strategi emiten PART usai melantai perdana di Bursa Efek? Jangan lewatkan pembahasan menarik mengenai prospek emiten dan strategi bisnis PART bersama Direktur Utama PT Cipta Perdana Lancar Tbk Hamim dan Direktur PT Cipta Perdana Lancar Tbk Tjoeng Rino Saputra. Saksikan di Program Market Review IDX Channel pada Jumat (5/7/2024) pukul 10.00-10.30 WIB.