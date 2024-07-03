Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Menguat Dipicu Tesla dan Saham Pertumbuhan Megacaps

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |07:39 WIB
Wall Street Ditutup Menguat Dipicu Tesla dan Saham Pertumbuhan Megacaps
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa (2/7/2024) waktu setempat, didorong oleh kenaikan di Tesla (TSLA.O) dan saham pertumbuhan megacaps. Tetapi volumenya tipis menjelang libur pada 4 Juli dan rilis data penggajian nonpertanian Juni yang diawasi ketat pada hari Jumat.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 162,33 poin, atau 0,41 persen, ditutup pada 39.331,85, S&P 500 (.SPX) naik 33,92 poin, atau 0,62 persen, menjadi 5.509,01 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 149,46 poin, atau 0,84 persen, menjadi 18.028,76.

Survei lowongan kerja dan pergantian tenaga kerja AS, atau JOLTS, menunjukkan lowongan kerja meningkat pada bulan Mei setelah mencatat penurunan yang sangat besar dalam dua bulan sebelumnya, tetapi PHK meningkat di tengah melambatnya aktivitas ekonomi.

Data tersebut merupakan yang pertama dalam rangkaian laporan pekerjaan AS minggu ini, khususnya rilis data penggajian nonpertanian Juni pada hari Jumat, yang akan sangat penting dalam menilai apakah pasar tenaga kerja AS tetap tangguh terhadap latar belakang suku bunga yang tinggi selama beberapa dekade.

Tesla melonjak ke level tertingginya sejak awal Januari setelah pembuat EV itu melaporkan penurunan pengiriman kendaraan sebesar 5 persen yang lebih kecil dari perkiraan pada kuartal kedua.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
