IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke Level 7.224

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi dalam kecenderungan menguat di kisaran 7.000–7.224 pada sepanjang perdagangan hari ini, Rabu (3/7/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya penguatan IHSG terhenti dengan pelemahan tipis namun masih ditopang oleh net buy investor asing sebesar 264 miliar.

"Pada perdagangan kemarin, pelemahan tipis disertai dengan nilai transaksi harian yang menurun, mengindikasikan bahwa tidak terjadinya panic selling," tulis William dalam analisisnya.

Menurut dia, secara analisis teknikal, penguatan IHSG menembus level 7000 mengkonfirmasi pola falling wedge dan juga menegaskan bahwa IHSG masih bergerak dalam tren sideways sejak bulan Mei 2022.

"Sampai dengan perdagangan kemarin, terlihat IHSG hanya menguji minor support pada area 7092 – 7113," katanya.