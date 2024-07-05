MIND ID Cetak Laba Bersih Rp9,94 Triliun, Ini Catatan Erick Thohir

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memberi sejumlah catatan atas kinerja PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Pada kuartal pertama 2024, MIND ID membukukan laba bersih senilai Rp 9,94 triliun atau bertumbuh 59,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp6,25 triliun.

Holding BUMN Pertambangan ini memang sukses mempertahankan kinerjanya dengan membukukan pendapatan sebesar Rp 25,29 triliun. Adapun, total aset meningkat 3,92% menjadi Rp269,36 triliun. Tak hanya itu, ekuitas perseroan juga terkerek naik 9,59% menjadi Rp142,07 triliun.

Dengan capaian yang baik ini, lanjut Erick, MIND terus mendukung program hilirisasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk diketahui, sepanjang tahun ini MIND ID fokus mengawal sejumlah proyek strategis. Meliputi, implementasi Proyek Dragon di Aneka Tambang (ANTM), di mana telah memasuki tahap joint venture dengan perusahaan baterai EV terbesar asal Tiongkok, Cotemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).