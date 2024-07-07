4 Cara agar DC Pinjol Berhenti Tagih Nasabah Galbay

JAKARTA — Belakangan ini, pinjol menjadi opsi favorit bagi masyarakat yang mengalami masalah finansial. Namun, mereka seringkali kesulitan membayar tagihan hingga mengalami galbay.

Galbay atau gagal bayar merupakan kondisi dimana nasabah tidak mampu melunasi tagihan kepada pihak pinjol.

Galbay menjadi salah satu penyebab masyarakat terus-terusan dikejar oleh debt collector untuk menagih utang. Para DC tersebut akan menagih dengan segala cara mulai dari menelpon terus-terusan hingga datang ke rumah nasabah.

Hal tersebut menjadi kekhawatiran sekaligus ketakutan terbesar para nasabah yang mengalami galbay. Lantas apakah ada cara agar dc berhenti untuk menagih nasabah yang galbay?

Berikut 4 cara agar DC Pinjol Berhenti Tagih Nasabah Galbay: