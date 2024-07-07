Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Pinjol Legal OJK Langsung Cair Rp500.000 Tanpa KTP

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |19:08 WIB
7 Aplikasi Pinjol Legal OJK Langsung Cair Rp500.000 Tanpa KTP
7 Aplikasi Pinjol Legal OJK Langsung Cair Rp500.000 Tanpa KTP. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Inilah 7 aplikasi pinjol legal OJK langsung cair Rp500.000 tanpa KTP. Masyarakat yang sedang terdesak finansial dapat memanfaatkan pinjaman online (pinjol) berikut.

Jumlah penyedia layanan pinjol di Indonesia kini semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi angin segar bagi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi finansial yang tidak baik. Namun, tak semua pinjol tersebut merupakan pinjol legal yang diawasi oleh OJK

Sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan pihaknya telah memblokir sekitar 5.000 lebih entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia hingga saat ini.

Masyarakat perlu berhati-hati sebelum mengambil pinjaman karena pinjol yang ilegal sering menyebarkan data pribadi nasabahnya. Selain itu, debt collector pinjol ilegal juga sering menagih secara paksa dengan cara mengancam para nasabah.

Lantas apa saja deretan pinjol yang sudah legal dan diawasi oleh OJK?

Berikut 7 aplikasi pinjol legal OJK langsung cair Rp500.000 tanpa KTP hasil rangkuman Okezone. Senin (1/7/2024):

1. RupiahCepat

Platform ini tidak memiliki agunan sampai dengan Rp5 juta. Selain itu, RupiahCepat juga telah memiliki izin resmi dan terdaftar di OJK.

2. AdaPundi

Platform yang satu ini menyediakan jasa pinjaman online yang proses pengajuan pinjaman dan persyaratannya cepat dan mudah. AdaPundi memiliki jangka waktu angsuran pembayaran mulai dari 1 hingga 12 bulan.

3. DanaBijak

Platform yang satu ini menyediakan jasa pinjaman uang online dengan jumlah nominal mulai dari Rp500 ribu hingga Rp3 juta dalam jangka waktu angsuran pembayaran hingga 30 hari.

4. DanaRupiah

Platform DanaRupiah menyediakan jasa pinjaman online yang memiliki nilai nominal hingga sebesar Rp10 juta. Jangka waktu angsuran pembayaran hingga 12 bulan. Selain itu, DanaRupiah memiliki nilai bunga yang rendah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement