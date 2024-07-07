7 Aplikasi Pinjol Legal OJK Langsung Cair Rp500.000 Tanpa KTP

JAKARTA — Inilah 7 aplikasi pinjol legal OJK langsung cair Rp500.000 tanpa KTP. Masyarakat yang sedang terdesak finansial dapat memanfaatkan pinjaman online (pinjol) berikut.

Jumlah penyedia layanan pinjol di Indonesia kini semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi angin segar bagi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi finansial yang tidak baik. Namun, tak semua pinjol tersebut merupakan pinjol legal yang diawasi oleh OJK

Sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan pihaknya telah memblokir sekitar 5.000 lebih entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia hingga saat ini.

Masyarakat perlu berhati-hati sebelum mengambil pinjaman karena pinjol yang ilegal sering menyebarkan data pribadi nasabahnya. Selain itu, debt collector pinjol ilegal juga sering menagih secara paksa dengan cara mengancam para nasabah.

Lantas apa saja deretan pinjol yang sudah legal dan diawasi oleh OJK?

Berikut 7 aplikasi pinjol legal OJK langsung cair Rp500.000 tanpa KTP hasil rangkuman Okezone. Senin (1/7/2024):

1. RupiahCepat

Platform ini tidak memiliki agunan sampai dengan Rp5 juta. Selain itu, RupiahCepat juga telah memiliki izin resmi dan terdaftar di OJK.

2. AdaPundi

Platform yang satu ini menyediakan jasa pinjaman online yang proses pengajuan pinjaman dan persyaratannya cepat dan mudah. AdaPundi memiliki jangka waktu angsuran pembayaran mulai dari 1 hingga 12 bulan.

3. DanaBijak

Platform yang satu ini menyediakan jasa pinjaman uang online dengan jumlah nominal mulai dari Rp500 ribu hingga Rp3 juta dalam jangka waktu angsuran pembayaran hingga 30 hari.

4. DanaRupiah

Platform DanaRupiah menyediakan jasa pinjaman online yang memiliki nilai nominal hingga sebesar Rp10 juta. Jangka waktu angsuran pembayaran hingga 12 bulan. Selain itu, DanaRupiah memiliki nilai bunga yang rendah.