Konsumen Masih Yakin dengan Ekonomi Indonesia?

JAKARTA - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Juni 2024, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2024 sebesar 123,3 yang berada pada level optimis.

"Kuatnya keyakinan konsumen pada Juni 2024 didorong oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan yang tetap optimis," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dikutip Antara, Senin (8/7/2024).

Erwin menyatakan tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Juni 2024 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Kedua indeks tersebut tetap kuat didukung oleh optimisme pada seluruh komponen pembentuknya.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen Juni 2024 tercatat masing-masing sebesar 112,9 dan 133,8. Pada Juni 2024 keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran.

Pada Juni 2024 persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat, tercermin dari IKE Juni 2024 yang berada pada area optimis sebesar 112,9.