HOME FINANCE PROPERTY

Ini Jadwal PNS Pindah ke IKN, Gelombang Pertama September 2024

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |14:51 WIB
Ini Jadwal PNS Pindah ke IKN, Gelombang Pertama September 2024
PNS Pindah ke IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan kemungkinan gelombang pertama ASN yang pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur, pada September tahun 2024 ini.

"Bulan September nanti Insya Allah akan datang gelombang pertama dari saudara-saudara kita yang akan menjadi warga baru dari IKN. Jadi menjadi teman atau saudara baru dari ibu-bapak yang ada di Suko Mulyo. Saudara-saudara yang berasal dari Jakarta terutama aparatur sipil negara (ASN) yang datang sendiri ataupun membawa keluarganya," ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri dikutip Antara pada Senin (8/7/2024).

Myrna menyebut bahwa pembangunan IKN bukan sekedar menghijaukan kota, tetapi juga menyediakan tempat bagi warga Nusantara untuk beberapa kebutuhan.

"Kita bukan sekedar ingin menghijaukan kota, tetapi sebenarnya juga kita ingin menyediakan tempat bagi warga kota ini untuk beberapa kebutuhan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2029 melalui tiga prioritas.

Halaman:
1 2
