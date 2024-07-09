IHSG Naik ke Level 7.253 pada Awal Perdagangan

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat di awal perdagangan hari ini. IHSG naik pada level 7.254.

Saham pendatang baru PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA) menguat signifikan dalam debut perdana, sehingga memimpin barisan saham-saham top gainers.

Semenit berjalan perdagangan Selasa (9/7/2024), indeks masih tumbuh 0,04% di 7.254,08. Sebanyak 148 saham menguat, 101 saham melemah, 220 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp261,19 miliar dari net-volume 356,16 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,05 persen di 904,80, indeks JII turun 0,38 persen di 507,80, indeks MNC36 koreksi 0,13 persen di 339,72, dan IDX30 merosot 0,02 persen di 452,26.

Sebagian besar sektor kompak di zona hijau, sementara yang turun hanya bahan baku, industri, dan energi