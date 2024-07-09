Advertisement
HOT ISSUE

Segram Emas Antam Turun Jadi Rp1.389.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |08:50 WIB
Segram Emas Antam Turun Jadi Rp1.389.000
Harga Emas Antam Turun. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) hari ini menurun. Emas Antam turun Rp7.000 menjadi Rp1.389.000 per gram.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, turun Rp13.000 ke level Rp1.249.000.

Mengutip laman logammulia.com, Selasa (9/7/2024), harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp744.500

Emas 1 gram: Rp1.389.000

Emas 2 gram: Rp2.718.000

Emas 3 gram: Rp4.052.000

Emas 5 gram: Rp6.720.000

