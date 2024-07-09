Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

INKA Minta PMN Rp976 Miliar di 2025, untuk Apa?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:54 WIB
INKA Minta PMN Rp976 Miliar di 2025, untuk Apa?
PMN INKA (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengajukan Pernyataan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp976 miliar.

Direktur Utama INKA, Eko Purwanto menyatakan, PMN di tahun depan bakal digunakan sebagai modal usaha melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi, terutama di sektor sarana perkeretaapian.

“Rencana penggunaan PMN 2025 ini akan kami pergunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan juga pengembangan dan penyediaan beberapa komponen yang mulai kami rencanakan untuk bisa diproduksi di dalam negeri,” ujar Eko saat RDP, Selasa (9/7/2024).

Dia yakin, dengan dana segar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu, perusahaan bisa memproduksi beberapa komponen manufaktur kereta api yang selama ini diimpor.

“Sehingga beberapa komponen yang selama ini impor bisa kita kurangi dan bisa kita sediakan di dalam negeri,” paparnya.

