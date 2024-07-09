Mengenal Filantropi Saham di IG Live MNC Sekuritas!

JAKARTA – MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal konvensional maupun syariah.

Selain untuk memperoleh imbal hasil yang sesuai syariat Islam, pasar modal syariah juga bisa memfasilitasi investor dalam menunaikan ibadah sosial yang berkelanjutan. Filantropi Islam di pasar saham meruapakan kegiatan berdonasi yaitu zakat, infak dan wakaf menggunakan efek syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Aktivitas filantropi tersebut dapat dijalankan investor secara mudah melalui aplikasi MotionTrade.

Mau tahu lebih dalam mengenai cara berfilantropi di MotionTrade? Jangan lewatkan IG Live “Mengenal Filantropi Saham” pada Selasa (9/07/2024) pukul 15.00-16.00 WIB bersama Aldiansah Akbar dari Divisi Pengembangan Produk Syariah Bursa Efek Indonesia dipandu oleh Head of Sharia & Investment Gallery Indah Nurhabibah. Saksikan hanya melalui Instagram @mncsekuritas!