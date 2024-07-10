Wall Street Menguat, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Catat Rekor Tertinggi

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada penutupan perdagangan Selasa (9/7/2024) waktu setempat. Bursa saham AS menguat dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq catat rekor tertinggi didorong oleh kenaikan saham Nvidia.

Hal ini juga terjadi setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell memberi tahu anggota parlemen bahwa lebih banyak data ekonomi yang "baik" akan memperkuat alasan penurunan suku bunga.

Mengutip Reuters, S&P 500 naik 0,07% untuk mengakhiri sesi pada 5.576,98 poin. Nasdaq naik 0,14% menjadi 18.429,29 poin, sementara Dow Jones Industrial Average turun 0,13% menjadi 39.291,97 poin.

Pembuat chip AI Nvidia (NVDA.O), naik 2,5% mengimbangi penurunan saham chip lainnya. Microsoft (MSFT.O), turun 1,4%, sementara Tesla (TSLA.O), naik 3,7%, sehingga kenaikannya pada tahun 2024 menjadi 5%.

Penutupan rekor tertinggi keenam berturut-turut bagi Nasdaq dan penutupan kelima berturut-turut bagi S&P 500 karena optimisme tentang pertumbuhan AI di seluruh lanskap perusahaan AS mengimbangi ketidakpastian seputar jalur penurunan suku bunga Fed.

Dalam kesaksiannya di hadapan Kongres, Powell mengatakan bahwa meskipun inflasi "tetap di atas" target soft-landing 2%, inflasi telah membaik dalam beberapa bulan terakhir dan "data yang lebih baik akan memperkuat" alasan untuk pemotongan suku bunga.