Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Catat Rekor Tertinggi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |07:19 WIB
Wall Street Menguat, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Catat Rekor Tertinggi
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada penutupan perdagangan Selasa (9/7/2024) waktu setempat. Bursa saham AS menguat dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq catat rekor tertinggi didorong oleh kenaikan saham Nvidia.

Hal ini juga terjadi setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell memberi tahu anggota parlemen bahwa lebih banyak data ekonomi yang "baik" akan memperkuat alasan penurunan suku bunga.

Mengutip Reuters, S&P 500 naik 0,07% untuk mengakhiri sesi pada 5.576,98 poin. Nasdaq naik 0,14% menjadi 18.429,29 poin, sementara Dow Jones Industrial Average turun 0,13% menjadi 39.291,97 poin.

Pembuat chip AI Nvidia (NVDA.O), naik 2,5% mengimbangi penurunan saham chip lainnya. Microsoft (MSFT.O), turun 1,4%, sementara Tesla (TSLA.O), naik 3,7%, sehingga kenaikannya pada tahun 2024 menjadi 5%.

Penutupan rekor tertinggi keenam berturut-turut bagi Nasdaq dan penutupan kelima berturut-turut bagi S&P 500 karena optimisme tentang pertumbuhan AI di seluruh lanskap perusahaan AS mengimbangi ketidakpastian seputar jalur penurunan suku bunga Fed.

Dalam kesaksiannya di hadapan Kongres, Powell mengatakan bahwa meskipun inflasi "tetap di atas" target soft-landing 2%, inflasi telah membaik dalam beberapa bulan terakhir dan "data yang lebih baik akan memperkuat" alasan untuk pemotongan suku bunga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement