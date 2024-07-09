Wall Street Beragam, Investor Menanti Data Inflasi AS

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir dua arah. Padahal indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi. Hal ini karena investor menunggu data inflasi terbaru.

S&P 500 naik 0,10% untuk mengakhiri sesi pada 5.572,85 poin, Nasdaq naik 0,28% menjadi 18.403,74 poin. Sementara Dow Jones Industrial Average turun 0,08% menjadi 39.344,79 poin.

Data tersebut adalah penutupan rekor tertinggi kelima berturut-turut Nasdaq dan penutupan keempat berturut-turut S&P 500.

Nvidia (NVDA.O) naik hampir 2%, Intel (INTC.O) menguat lebih dari 6% dan Advanced Micro Devices (AMD.O) naik 4% mengangkat indeks semikonduktor Philadelphia (.SOX) naik 1,9%.

Para pelaku pasar juga mencermati data harga konsumen yang akan dirilis pada hari Kamis dan data harga produsen yang diharapkan pada hari Jumat untuk mengukur kemajuan Fed dalam memerangi inflasi. Investor khawatir bahwa menunggu terlalu lama untuk memangkas suku bunga dapat merusak pasar tenaga kerja dan mendorong ekonomi ke dalam resesi.

Mereka akan memantau dengan saksama kesaksian setengah tahunan Powell di hadapan komite Senat dan DPR AS pada hari Selasa dan Rabu.

"Yang ingin didengar investor adalah nada dovish dan pengakuan bahwa risiko dua sisi lebih seimbang saat ini, khususnya, berkenaan dengan pasar tenaga kerja," kata Analis Strategi Investasi Baird, Ross Mayfield, dilansir dari Reuters, Selasa (8/7/2024).

Ekspektasi untuk pemotongan suku bunga paling cepat pada bulan September meningkat setelah laporan penggajian nonpertanian hari Jumat menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja AS melambat pada bulan Juni - data terbaru yang menunjukkan kelemahan dalam kondisi pasar tenaga kerja.

Para pelaku pasar sekarang melihat peluang lebih besar dari 75 persen untuk pemotongan suku bunga setidaknya 25 basis poin pada bulan September, naik dari 60 persen minggu lalu, menurut FedWatch CME.

Citigroup (C.N), JPMorgan Chase (JPM.N) dan Wells Fargo (WFC.N) dijadwalkan untuk memulai musim pendapatan kuartal kedua Wall Street pada hari Jumat. Saham Citigroup naik 1,1 persen, sementara Wells Fargo turun 1 persen.

Rata-rata analis melihat perusahaan S&P 500 meningkatkan laba agregat per saham mereka sebesar 10,1 persen pada kuartal kedua, naik dari kenaikan 8,2 persen pada kuartal pertama, menurut LSEG I/B/E/S.

Dari 11 indeks sektor S&P 500, enam menurun, dipimpin oleh layanan komunikasi (.SPLRCL), turun 1,01 persen, diikuti oleh penurunan 0,59 persen dalam energi (.SPNY).