Wall Street Dibayangi Kinerja Keuangan Emiten

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street pekan ini diprediksi bervariasi. Di mana sentimen terkait reli saham AS meluas melampaui megacaps seperti Nvidia (NVDA.O).

Selain itu, pasar saham juga akan diuji dalam beberapa minggu mendatang karena investor mengetahui apakah pertumbuhan laba dari perusahaan lain mulai mengejar ketinggalan dengan para pemimpin terkait teknologi.

Mengutip Reuters, Jumat (5/7/2024) waktu setempat S&P 500 (.SPX), telah menguat 16 persen sejauh ini pada tahun 2024, didorong oleh beberapa saham besar yang siap mendapatkan keuntungan dari teknologi kecerdasan buatan yang sedang berkembang.

Hanya 24 persen saham di S&P 500 yang mengungguli indeks pada paruh pertama, periode enam bulan tersempit ketiga sejak 1986, menurut ahli strategi BofA Global Research.

Sementara itu, S&P 500 dengan bobot yang sama (.SPXEW), -- proksi untuk saham rata-rata -- hanya naik sekitar 4 persen tahun ini. Hingga Selasa lalu, sekitar 40 persen komponen S&P 500 turun sepanjang tahun.

Rilis laba kuartal kedua dimulai minggu depan dengan laporan keuangan bank-bank besar termasuk JPMorgan (JPM.N) dan Citigroup (C.N) pada 12 Juli.

Investor akan mencermati apakah laba dari perusahaan lain mengejar "Magnificent 7": Nvidia, Microsoft (MSFT.O), Apple (AAPL.O), Alphabet (GOOGL.O), Amazon (AMZN.O), Meta Platforms (META.O) dan Tesla (TSLA.O), banyak di antaranya bangkit kembali dari kesulitan pada tahun 2022.

Investor umumnya melihat reli yang sempit sebagai hal yang lebih rapuh, karena pelemahan hanya pada beberapa saham besar dapat menenggelamkan indeks, tetapi beberapa berharap kenaikan akan menyebar selama paruh kedua.

Lebih banyak perusahaan diproyeksikan membukukan peningkatan laba karena banyak investor memperkirakan ekonomi akan mengalami soft landing, yang dapat mendorong saham yang diperdagangkan pada valuasi yang lebih moderat daripada para pemimpin pasar.

BACA JUGA: Wall Street Ditutup Menguat Dipicu Tesla dan Saham Pertumbuhan Megacaps

"Jika kita mencari katalis untuk memiliki partisipasi yang lebih luas dalam reli ini tahun ini, musim pelaporan laba kuartal kedua mungkin menjadi awal dari itu," kata Kepala Strategi Pasar B Riley Wealth, Art Hogan.

S&P 500 diperdagangkan pada sekitar 21 kali estimasi laba ke depan, tetapi jika 10 saham teratas berdasarkan nilai pasar dikecualikan, angka itu turun menjadi 16,5 rata-rata untuk seluruh indeks, kata Hogan.

Dalam tanda lebih lanjut dari reli yang sempit, teknologi informasi (.SPLRCT) dan layanan komunikasi (.SPLRCL), sektor-sektor, yang mencakup sebagian besar dari Magnificent 7, adalah satu-satunya dua dari 11 sektor S&P 500 yang mengungguli indeks yang lebih luas tahun ini.

Laba di antara Magnificent 7 naik 51,8 persen tahun-ke-tahun pada kuartal pertama dibandingkan dengan pertumbuhan laba 1,3 persen untuk seluruh S&P 500, menurut Tajinder Dhillon, analis riset senior di LSEG.