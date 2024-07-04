Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melonjak, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Penutupan Tertinggi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |07:36 WIB
Wall Street Melonjak, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Penutupan Tertinggi
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq ditutup naik pada perdagangan Rabu (3/7/2024), dengan mencatat rekor penutupan tertinggi. Hal ini karena data yang menunjukkan pelemahan ekonomi meningkatkan harapan Federal Reserve dapat memangkas suku bunga pada bulan September.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 23,85 poin, atau 0,06 persen, ditutup pada 39.308,00, S&P 500 (.SPX) naik 28,01 poin, atau 0,51 persen, menjadi 5.537,02 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 159,54 poin, atau 0,88 persen, menjadi 18.188,30.

Dow Jones Industrial Average ditutup sedikit lebih rendah, tertekan oleh penjualan saham perawatan kesehatan dan konsumen selama sesi perdagangan yang dipersingkat menjelang Hari Kemerdekaan AS.

Pasar akan tetap tutup pada Kamis (4/7/2024) untuk Hari Kemerdekaan AS, menjaga volume perdagangan tetap tipis sepanjang minggu.

Baik laporan Ketenagakerjaan ADP dan data klaim pengangguran mingguan menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja menjelang laporan penggajian nonpertanian yang diawasi ketat pada hari Jumat.

Halaman:
1 2
