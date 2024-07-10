CLN Memperkuat Peran UMKM Topang Ekonomi RI

JAKARTA – Cahaya Ladara Nusantara (CLN) berkomitmen dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Didirikan dengan visi untuk menjadi kekuatan pendorong dalam memajukan UMKM di seluruh Indonesia, CLN bertekad untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan di mana setiap UMKM memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi maksimal dalam perekonomian negara.

BACA JUGA: Ini Jurus agar UMKM Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

CLN merupakan wadah yang tidak hanya menghimpun UMKM. Tapi, juga melakukan pembinaan dan membantu pemasaran para UMKM sehingga mampu bersaing. Bahkan sampai bisa melakukan ekspor keluar negeri.

Ketua Umum Cahaya Ladara Nusantara mengumumkan tiga acara besar yang akan diadakan untuk mendukung dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

“Acara-acara ini bertujuan untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional serta mendorong semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat,” ujarnya, Rabu (10/6/2024).