UMKM Diminta Jago Kelola Keuangan hingga Pelajari Pajak

JAKARTA - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres memberikan dukungan pada peningkatan skala usaha UMKM lokal dengan menggelar kegiatan edukasi dalam rangkaian kegiatan Business Development Services (BDS) di Aula KPP Pratama Jakarta Kalideres, Jalan Raya Duri Kosambi, Jakarta Barat.

Acara ini bertujuan menambah pengetahuan dan mempelajari lebih dalam tentang dunia UMKM yang penting dalam perekonomian lokal terutama di wilayah Kecamatan Kalideres. Kegiatan edukasi ini merupakan kerja sama KPP Pratama Jakarta Kalideres dengan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kecamatan Kalideres.

Kepala KPP Pratama Jakarta Kalideres Yudi Asmara Jaka Lelana menyampaikan komitmennya untuk mendukung UMKM naik kelas.

"Kegiatan ini bagus untuk diikuti Saudara sekalian karena menjadi langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha" ujar Yudi kepada peserta kelas edukasi, Rabu (10/7/2924).

Sedangkan Kasatpol PPKUKM Kecamatan Kalideres Reni Puspitasari menyampaikan sambutannya dari sudut pandang pemerintah setempat terkait dukungan kepada UMKM. Pada kelas edukasi ini, dihadirkan dua orang narasumber bidang kewirausahaan.