Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Samuel Sekuritas, Kemenparekraf Tingkatkan Investasi di Sektor Parekraf

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |07:33 WIB
Gandeng Samuel Sekuritas, Kemenparekraf Tingkatkan Investasi di Sektor Parekraf
Kemenparekraf dan Samuel Sekuritas jalin MoU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalin kerjasama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Kedua pihak sepakat meningkatkan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati dan Direktur Utama Samuel Sekuritas Liem Hisdiyanto. Turut hadir juga menyaksikan Menteri Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pembentukan daftar emiten pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian membahas emiten pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus peluangnya di pasar modal.

Selain itu, Kemenparekraf dan Samuel Sekuritas juga akan melaksanakan kerja sama atau kegiatan lain, sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Di sisi lain melakukan pengembangan dan penguatan indeks saham di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ini yang kita kembangkan di sektor parekraf dan juga nanti pada tempatnya kita menunjukkan sebuah index parekraf yang sesuai dengan perkembangan dari perusahaan-perusahaan yang diharapkan bisa akan menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja," ujarnya, Rabu (11/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Liem Hisdiyanto mengungkapkan bahwa kesepahaman bersama ini merupakan sebuah langkah strategis yang penting untuk pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif mengingat sektor tersebut memiliki peran vital dalam perekonomian nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171715/kerja-ymfk_large.jpg
Ini Cara RI Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/455/3114655/pengusaha_wanita-jmUJ_large.png
RI Percepat Ekonomi Kreatif, Ini Cara Tingkatkan Pendapatan Emak-Emak Lewat Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/320/3092299/menko-ahy-menekraf-bahas-potensi-ekonomi-kreatif-ri-M5iyVnXS0n.jpg
Menko AHY-Menekraf Bahas Potensi Ekonomi Kreatif RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3083027/rakernas-ima-fokus-evaluasi-program-kerja-2025-BJIdBEwP8i.jpg
Rakernas, IMA Fokus Evaluasi Program Kerja 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3066961/sulap_styrofoam_bekas_jadi_pesawat-aZU8_large.jpg
Sulap Styrofoam Bekas Jadi Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/320/3026191/kemenparekraf-soroti-potensi-besar-pembiayaan-berbasis-intellectual-property-9MCn0HfFp4.jpg
Kemenparekraf Soroti Potensi Besar Pembiayaan Berbasis Intellectual Property
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement