Gandeng Samuel Sekuritas, Kemenparekraf Tingkatkan Investasi di Sektor Parekraf

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalin kerjasama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Kedua pihak sepakat meningkatkan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati dan Direktur Utama Samuel Sekuritas Liem Hisdiyanto. Turut hadir juga menyaksikan Menteri Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pembentukan daftar emiten pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian membahas emiten pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus peluangnya di pasar modal.

Selain itu, Kemenparekraf dan Samuel Sekuritas juga akan melaksanakan kerja sama atau kegiatan lain, sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Di sisi lain melakukan pengembangan dan penguatan indeks saham di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ini yang kita kembangkan di sektor parekraf dan juga nanti pada tempatnya kita menunjukkan sebuah index parekraf yang sesuai dengan perkembangan dari perusahaan-perusahaan yang diharapkan bisa akan menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja," ujarnya, Rabu (11/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Liem Hisdiyanto mengungkapkan bahwa kesepahaman bersama ini merupakan sebuah langkah strategis yang penting untuk pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif mengingat sektor tersebut memiliki peran vital dalam perekonomian nasional.