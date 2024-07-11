Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos MRT Buka-bukaan Revitalisasi Kawasan Terminal Blok M

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |18:38 WIB
Bos MRT Buka-bukaan Revitalisasi Kawasan Terminal Blok M
MRT Jakarta (Foto: MRT)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat menyatakan revitalisasi kawasan terminal Blok M sudah tinggal menunggu ketok palu. Menurutnya, rencana tersebut sudah siap untuk dieksekusi.

Tuhiyat menyebut pihaknya telah melakukan kajian dan mengantongi hasilnya. Dikatakan, revitalisasi akan dikerjakan setelah Pemerintah Provinsi mengeluarkan perintah.

"Setelah kita mendapatkan perintah atau secara formal. Kajian sudah kita lakukan, hasil sudah ada. Sekarang sedang berproses, tinggal tunggu Pemprov ketok palu, baru bisa dikerjakan," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (11/7/2024)

Untuk diketahui, terminal Blok M rencananya bakal direvitalisasi mulai 2024 hingga 2029.

Revitalisasi terminal akan dimulai oleh PT MRT Jakarta dan namtinya akan akan terintegrasi dengan Stasiun MRT Blok M dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

1 2
