HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek MRT Bundaran HI-Kota Capai 37,5%, Kapan Jadinya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:45 WIB
Proyek MRT Bundaran HI-Kota Capai 37,5%, Kapan Jadinya?
MRT Jakarta Fase 2a (Foto: MRT)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Weni Maulina menyatakan bahwa progres pembangunan proyek MRT Fase 2A Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota telah mencapai 37,55%.

Weni mengatakan bahwa capaian tersebut telah melebihi target sebesar 34,99%. Menurutnya, ada tiga paket pengerjaan yang saat ini sedang digalakkan.

Weni memaparkan, paket pertama yakni CP (contract package) 201 antara Bundaran HI ke Monas telah mencapai 78,5. Sementara paket kedua CP 202 dari Harmoni ke Mangga Besar di angka 32,2%.

Untuk paket ketiga CP 203 antara Glodok ke Kota, progresnya telah mencapai 57,89%. Dikatakan Weni secara keseluruhan, progres pembangunan proyek MRT Fase 2 di angka 37,55%.

“Dari akhir tahun kemarin sudah melakukan pekerjaan dari Glodok ke Kota dan saat ini sudah tembus di Stasiun Kota. Alatnya sudah keluar dan ini sedang disiapan berputar untuk balik menggali dari arah Kota ke Glodok," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar, Kamis (11/7/2024).

