UMKM Masih Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI

JAKARTA - Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Loto Srinaita Ginting menyatakan target nilai transaksi di PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 dapat melebihi dari tahun 2023. Pada tahun 2023 sendiri nilai transaksi tersebut mencapai Rp18,7 miliar.

“Jadi di tahun 2023, capaian transaksinya itu totalnya adalah Rp18,7 miliar volumenya, harapannya bisa melewati angka tersebut,” ujar Lato dalam acara PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024, Kamis (11/7/2024).

“Harapannya nanti di tahun 2024 kalo bisa kepala 2 (Rp20 miliar) jangan kepala 1 lagi,” lanjutnya.

Lato menjelaskan bahwa pada acara PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 ini merupakan acara yang kelima yang diadakan sejak pada tahun 2021 yang diadakan secara virtual kemudian sejak tahun 2022 beralih menjadi hybrid sampai saat ini.

“PaDi UMKM Expo yang ke 5 setelah kita mulai secara virtual 2 kali di tahun 2021 dan kita mulai hybrid di tahun 2022,” jelasnya.

Lato juga mengatakan bahwa pada masa covid, UMKM juga turut merasakan dampak pandemi tersebut yang disebabkan oleh masih mengandalkan transaksi offline.