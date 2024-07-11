Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Villa di Bali Jadi Favorit Pelancong, Maine Residence Favorit di Nusa Dua

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |08:30 WIB
Villa di Bali Jadi Favorit Pelancong, Maine Residence Favorit di Nusa Dua
Hunian villa di Bali jadi favorit pelancong (Foto: Maine Residence)
BALI – Pulau Dewata sudah sangat dikenal sebagai surganya dunia bagi para pelancong, baik itu bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena itu, dengan semakin meningkatnya angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari tahun ke tahun, menjadikan permintaan sewa villa di Bali juga ikut mengalami peningkatan.

Bali sudah menjadi primadona karena bentang alam yang menakjubkan dan keberagaman budaya yang semarak, karena itu Pulau Dewata seakan menjadi magnet bagi para investor real estate untuk berinvestasi di sektor residensial, khususnya hunian villa.

Sepanjang tahun 2023 saja, banyak developer yang meraih keuntungan dari pasar hunian villa yang saat ini berkembang pesat di Bali. Sejumlah developer ternama, telah mengembangkan hunian villa untuk memberikan pilihan kepada para investor yang tengah gencar berinvestasi. Tujuannya, tentu saja para investor tergiur dengan lonjakkan permintaan sewa villa di Bali yang kian terus meningkat.

Konsep villa yang ditawarkan oleh para developer pun sangat beragam, maka tak heran jika para investor yang ingin memiliki hunian villa rela merogoh kocek demi memiliki villa impian di Bali. Mulai dari konsep villa tradisional, hingga villa dengan konsep cluster yang memadukan tema design tropical balinese. Fasilitas yang ditawarkan pun juga sangat menarik, salah satunya adanya fasilitas private pool di setiap unit villa.

Maine Residence di Nusa Dua, Bali, adalah satu dari sekian banyak hunian villa di Bali, yang penjualannya menunjukkan kenaikan signifikan. Hal ini tentu didukung karena faktor pariwisata di Bali terus gencar dipromosikan, sehingga banyak wisman baru yang berkunjung dan menginap di villa.

Sebab, saat para wisman ke Bali, maka hunian villa menjadi pilihan mereka. Selain karena faktor harga sewa villa di Bali, yang cenderung lebih terjangkau untuk long-stay dibandingkan menginap di hotel. Maka dari itu, bisnis sewa villa di Bali, semakin tahun terus mengalami peningkatan.

