Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Begini Cara Bijak Pakai Kartu Kredit, Bisa Lebih Hemat

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |14:05 WIB
Begini Cara Bijak Pakai Kartu Kredit, Bisa Lebih Hemat
Begini Cara Bijak Pakai Kartu Kredit (Foto: MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - Kita tentu tidak bisa memungkiri salah satu manfaat kartu kredit bisa digunakan untuk menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan transaksi harian, bahkan tidak sedikit dari kita yang mungkin memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kebutuhan mendesak.

Sah-sah saja sebenarnya, namun yang perlu diingat dan dipahami, kamu harus memastikan pengeluaran transaksi kartu kredit tidak lebih besar dari pendapatan yang kamu punya. Karena tanpa disadari, dengan segala kemudahan penggunaannya, banyak dari kita yang terlalu banyak mengeluarkan uang dan tidak sebanding dengan kondisi finansial.

Tidak sampai di situ, penggunaan kartu kredit dalam bertransaksi juga memiliki banyak manfaat. Saat ini berbagai bank penyedia fasilitas kartu kredit berlomba-lomba menyuguhkan beragam promo menarik yang bisa dimanfaatkan nasabah agar semakin hemat dalam bertransaksi. Yang tidak kalah penting, kartu kredit juga dapat membantu kamu dalam membangun credit history untuk mempermudah proses pengajuan fasilitas pinjaman ke bank jika sewaktu-waktu membutuhkannya.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bagian dari MNC Group (BHIT) merupakan salah satu penyedia fasilitas kartu kredit dengan berbagai jenis dan karakteristik tertentu yang bisa kamu manfaatkan sesuai kebutuhan.

Bagaimana tidak? Untuk kamu yang aktif traveling, kamu bisa memanfaatkan MNC Bank Citilink VISA Card dan Kartu Kredit MNC Bank KAI Access. Untuk menunjang transaksi kamu memenuhi kebutuhan sehari-hari di convenience store ada FamilyMart MNC Titanium Card, serta masih banyak lagi line-up Kartu Kredit MNC Bank dengan berbagai kemudahan dan fitur yang menarik, lebih lengkapnya kamu bisa cek di sini https://bit.ly/CC-MNCbank.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata menanggapi fenomena tersebut dengan mengimbau “Perlu diingat untuk menikmati fasilitas kartu kredit agar tidak besar pasak daripada tiang. Artinya, masyarakat harus menyadari limit transaksi yang digunakan agar tidak melebihi kondisi finansialnya. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui rangkaian promo yang terdapat pada fasilitas kartu kredit miliknya, sehingga transaksi yang dilakukan dapat semakin hemat," tutur Denny.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173688/mnc_bank-oP5g_large.jpg
Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/622/3172403/bunga_deposito-w4dg_large.jpg
Tabungan Digital Bunga Tinggi: Praktis dan Cuannya Enggak Main-Main
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement