Begini Cara Bijak Pakai Kartu Kredit, Bisa Lebih Hemat

JAKARTA - Kita tentu tidak bisa memungkiri salah satu manfaat kartu kredit bisa digunakan untuk menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan transaksi harian, bahkan tidak sedikit dari kita yang mungkin memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kebutuhan mendesak.

Sah-sah saja sebenarnya, namun yang perlu diingat dan dipahami, kamu harus memastikan pengeluaran transaksi kartu kredit tidak lebih besar dari pendapatan yang kamu punya. Karena tanpa disadari, dengan segala kemudahan penggunaannya, banyak dari kita yang terlalu banyak mengeluarkan uang dan tidak sebanding dengan kondisi finansial.

Tidak sampai di situ, penggunaan kartu kredit dalam bertransaksi juga memiliki banyak manfaat. Saat ini berbagai bank penyedia fasilitas kartu kredit berlomba-lomba menyuguhkan beragam promo menarik yang bisa dimanfaatkan nasabah agar semakin hemat dalam bertransaksi. Yang tidak kalah penting, kartu kredit juga dapat membantu kamu dalam membangun credit history untuk mempermudah proses pengajuan fasilitas pinjaman ke bank jika sewaktu-waktu membutuhkannya.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bagian dari MNC Group (BHIT) merupakan salah satu penyedia fasilitas kartu kredit dengan berbagai jenis dan karakteristik tertentu yang bisa kamu manfaatkan sesuai kebutuhan.

Bagaimana tidak? Untuk kamu yang aktif traveling, kamu bisa memanfaatkan MNC Bank Citilink VISA Card dan Kartu Kredit MNC Bank KAI Access. Untuk menunjang transaksi kamu memenuhi kebutuhan sehari-hari di convenience store ada FamilyMart MNC Titanium Card, serta masih banyak lagi line-up Kartu Kredit MNC Bank dengan berbagai kemudahan dan fitur yang menarik, lebih lengkapnya kamu bisa cek di sini https://bit.ly/CC-MNCbank.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata menanggapi fenomena tersebut dengan mengimbau “Perlu diingat untuk menikmati fasilitas kartu kredit agar tidak besar pasak daripada tiang. Artinya, masyarakat harus menyadari limit transaksi yang digunakan agar tidak melebihi kondisi finansialnya. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui rangkaian promo yang terdapat pada fasilitas kartu kredit miliknya, sehingga transaksi yang dilakukan dapat semakin hemat," tutur Denny.