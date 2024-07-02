Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank, Buruan Cek!

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) memanjakan nasabah dengan beragam promo istimewa melalui produk kartu kredit.

Simak rangkaian promo Kartu Kredit MNC Bank terkini yang dapat dimanfaatkan agar transaksimu semakin untung dan menyenangkan.

Akomodasi – Travel

Untuk menunjang kebutuhanmu dalam berlibur, MNC Bank menyajikan promo istimewa yang dapat kamu nikmati agar liburanmu makin hemat dan untung. Kamu bisa manfaatkan promo pembelian tiket kereta api dan penerbangan dengan menggunakan Kartu Kredit MNC Bank KAI Access dan MNC Bank Citilink VISA Card. Kamu juga dapat menikmati hematnya tiket pesawat Qatar Airways dengan transaksi pembelian menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®️). Selain itu, kamu juga dapat menikmati hematnya menginap di jaringan Reddoorz dan Topotels yang tersebar di beberapa kota besar dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank.

E-Commerce

Nikmati kepraktisan berbelanja melalui merchant e-commerce yang bekerjasama dengan MNC Bank. Ada Shopee yang sebentar lagi menggelar 7.7 Shopee Mega Sale yang dapat kamu manfaatkan dengan bertransaksi menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Penuhi kebutuhan sehari-hari mu di Alfagift dan nikmati potongan harga dengan menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Yang paling terkini, kamu juga dapat memanfaatkan kartu kredit FamilyMart MNC Titanium Card untuk penuhi beragam kebutuhanmu di FamilyMart.

Liburan Hemat ke Luar Negeri

Jelajahi keindahan Singapura dan Malaysia dengan memanfaatkan promo istimewa yang disajikan pada beberapa jenis kartu kredit MNC Bank. Di Singapura, kamu dapat menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank berlogo Mastercard®️ untuk menikmati beragam kategori penawaran yg disajikan. Untuk Malaysia, kategori penawaran hanya berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit Gold MNC Bank dan Kartu Kredit Platinum MNC Bank.

Sebagai informasi, selain ragam jenis kartu kredit yang telah disebutkan di atas, MNC Bank juga menghadirkan Kartu Kredit Corporate MNC Bank (berlogo VISA) yang merupakan jenis kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan perjalanan bisnis perusahaan dengan menyediakan kemudahan bagi perusahaan untuk mengontrol setiap transaksi yang dilakukan oleh pegawai atau pihak yang direkomendasikan oleh perusahaan.