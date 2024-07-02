Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank, Buruan Cek!

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:45 WIB
Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank, Buruan Cek!
Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) memanjakan nasabah dengan beragam promo istimewa melalui produk kartu kredit.

Simak rangkaian promo Kartu Kredit MNC Bank terkini yang dapat dimanfaatkan agar transaksimu semakin untung dan menyenangkan.

Akomodasi – Travel

Untuk menunjang kebutuhanmu dalam berlibur, MNC Bank menyajikan promo istimewa yang dapat kamu nikmati agar liburanmu makin hemat dan untung. Kamu bisa manfaatkan promo pembelian tiket kereta api dan penerbangan dengan menggunakan Kartu Kredit MNC Bank KAI Access dan MNC Bank Citilink VISA Card. Kamu juga dapat menikmati hematnya tiket pesawat Qatar Airways dengan transaksi pembelian menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®️). Selain itu, kamu juga dapat menikmati hematnya menginap di jaringan Reddoorz dan Topotels yang tersebar di beberapa kota besar dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank.

E-Commerce

Nikmati kepraktisan berbelanja melalui merchant e-commerce yang bekerjasama dengan MNC Bank. Ada Shopee yang sebentar lagi menggelar 7.7 Shopee Mega Sale yang dapat kamu manfaatkan dengan bertransaksi menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Penuhi kebutuhan sehari-hari mu di Alfagift dan nikmati potongan harga dengan menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Yang paling terkini, kamu juga dapat memanfaatkan kartu kredit FamilyMart MNC Titanium Card untuk penuhi beragam kebutuhanmu di FamilyMart.

Liburan Hemat ke Luar Negeri

Jelajahi keindahan Singapura dan Malaysia dengan memanfaatkan promo istimewa yang disajikan pada beberapa jenis kartu kredit MNC Bank. Di Singapura, kamu dapat menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank berlogo Mastercard®️ untuk menikmati beragam kategori penawaran yg disajikan. Untuk Malaysia, kategori penawaran hanya berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit Gold MNC Bank dan Kartu Kredit Platinum MNC Bank.

Sebagai informasi, selain ragam jenis kartu kredit yang telah disebutkan di atas, MNC Bank juga menghadirkan Kartu Kredit Corporate MNC Bank (berlogo VISA) yang merupakan jenis kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan perjalanan bisnis perusahaan dengan menyediakan kemudahan bagi perusahaan untuk mengontrol setiap transaksi yang dilakukan oleh pegawai atau pihak yang direkomendasikan oleh perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173688/mnc_bank-oP5g_large.jpg
Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/622/3172403/bunga_deposito-w4dg_large.jpg
Tabungan Digital Bunga Tinggi: Praktis dan Cuannya Enggak Main-Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172087/mnc_bank-6rLk_large.jpg
Nabung di MNC Bank Bisa Dapat Hadiah Mobil dan Motor, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/622/3171092/mnc_bank-zEsB_large.jpg
Serunya Nabung di MNC Bank, Bisa Dapat Hadiah Total Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement