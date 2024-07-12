Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia, Ini Daftarnya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |04:27 WIB
10 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia, Ini Daftarnya
Kota Tegal Salah Satu Kota Termurah di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut deretan 10 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat lebih memilih tinggal di kota-kota kecil demi menekan biaya yang dikeluarkan.

Biaya hidup yang murah menjadi salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mencari tempat tinggal. Dengan biaya hidup yang lebih terjangkau, masyarakat dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan dan tabungan lainnya.

Di Indonesia sendiri, ternyata ada beberapa kota yang biaya hidupnya dapat dikatakan cukup murah. Kota-kota ini sering menjadi pilihan bagi mereka yang mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau.

Lantas, di mana kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia?

Dikutip dari survei data BPS, Kamis (11/7/2024) berikut daftar kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia:

1. Purwokerto

Purwokerto menawarkan biaya hidup murah dan keindahan alam yang indah untuk dinikmati ketika berwisata. Biaya hidup di Kota ini sangat rendah sekitar Rp5,88 juta. Berdasarkan hasil survei BPS UMP Kota Purwokerto sebesar Rp2,1 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160863/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-NPQh_large.jpg
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160765/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-v2D4_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen Bikin Kaget, Istana Buka Suara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement