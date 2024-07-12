10 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia, Ini Daftarnya

Kota Tegal Salah Satu Kota Termurah di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Berikut deretan 10 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat lebih memilih tinggal di kota-kota kecil demi menekan biaya yang dikeluarkan.

Biaya hidup yang murah menjadi salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mencari tempat tinggal. Dengan biaya hidup yang lebih terjangkau, masyarakat dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan dan tabungan lainnya.

Di Indonesia sendiri, ternyata ada beberapa kota yang biaya hidupnya dapat dikatakan cukup murah. Kota-kota ini sering menjadi pilihan bagi mereka yang mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau.

Lantas, di mana kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia?

Dikutip dari survei data BPS, Kamis (11/7/2024) berikut daftar kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia:

1. Purwokerto

Purwokerto menawarkan biaya hidup murah dan keindahan alam yang indah untuk dinikmati ketika berwisata. Biaya hidup di Kota ini sangat rendah sekitar Rp5,88 juta. Berdasarkan hasil survei BPS UMP Kota Purwokerto sebesar Rp2,1 juta.