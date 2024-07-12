744,94 Ha Lahan Sawit Rakyat Diremajakan

JAKARTA - Peremajaan lahan sawit rakyat pada periode Juli 2024 melampaui target, dari kurang lebih 500 hektare (ha) menjadi seluas 744,93 Ha.

Region Head PTPN IV Regional I Medan Ahmad Gusmar Harahap melaporkan bahwa total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 Ha.

Dengan rincian seluas 496,68 Ha sedang melakukan pengolahan lahan, masing-masing untuk 4 koperasi, sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas 248,35 Ha masing-masing untuk Gapoktan.

"Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 Ha," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (12/7/2024).