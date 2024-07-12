Kisah Kakak Adik Terkaya di Indonesia yang Hidup Sederhana meski Punya Harta Rp793,8 Triliun

JAKARTA - Kisah kakak adik terkaya di Indonesia yang mempunyai total harta kekayaan Rp793,8 triliun. Meski mempunyai harta yang fantastis, keduanya dikenal sebagai miliarder yang hidup sederhana.

Kakak adik terkaya di Indonesia ini adalah Michael Bambang Hartono berusia 84 tahun dan R Budi Hartono yang berusia 83 tahun.

Nama keduanya memang tidak asing lagi, sebab Hartono Bersaudara ini pernah menjadi orang terkaya di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut

R Budi Hartono mempunyai harta kekayaan USD25 miliar atau setara Rp405 triliun dan Michael Bambang Hartono punya harta USD24 miliar atau setara Rp388,8 triliun. Jika ditotal, harta kekayaannya mencapai Rp793,8 triliun.

Dengan kekayaan sebanyak Rp793,8 triliun, kakak adik ini menjadi orang terkaya peringkat dua di Indonesia 2024. Sementara orang terkaya peringkat pertama di Indonesia ditempati oleh Prajogo Pangestu dengan kekayaan USD63,4 miliar atau Rp1.027 triliun. Demikian seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Meski mempunyai harta yang fantastis, Michael Bambang Hartono hidup sederhana. Bambang Hartono terlihat makan di sebuah warung dengan penampilan sederhana pada 2019. Bambang Hartono adalah pelanggan setia Tahu Pong Karangsaru Semarang.

Michael Bambang Hartono yang memiliki nama asli Oei Hwie Siang, lahir 2 Oktober 1939 di Semarang, Jawa Tengah.

Sementara adiknya, Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Oei Hwie Tjhong lahir pada 28 April 1941 di Semarang, Jawa Tengah.

Keduanya merupakan putra dari pendiri Djarum, Oei Wie Gwan. Sang ayah wafat tidak berselang lama dari insiden kebakaran pabrik Djarum 1963.

Lalu, keduanya melanjutkan roda operasi perusahaan rokok tersebut meskipun kondisi keuangan kala itu tengah berada di titik rendah.

Beberapa tahun kemudian, optimisme dan kegigihan mereka membuahkan hasil.