HOME FINANCE PROPERTY

Menhub: Kereta Tanpa Rel Bakal Tiba di IKN Akhir Juli

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |22:26 WIB
Menhub: Kereta Tanpa Rel Bakal Tiba di IKN Akhir Juli
Kereta di IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2024.

"Rangkaian autonomous rail transit (ART) atau trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir Juli dan beroperasi pada Agustus 2024," kata Budi saat meninjau lokasi jalur Trem Otonom di Jalan Sumbu Kebangsaan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara dikutip Antara, Jumat (12/7/2024).

Menhub mengatakan, rangkaian trem otonom telah dikirim dari China pada awal Juli 2024. Menurut perhitungan, kapal ekspedisi yang mengangkut trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan.

"Dan dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli 2024 setelah proses kepabeanan selesai. Dengan demikian, trem otonom dipastikan sudah bisa beroperasi pada Agustus 2024,” ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Menhub menjelaskan, setelah sampai di IKN, komponen Trem Otonom rencananya akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal.

