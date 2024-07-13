Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

15 Tahun SATU Indonesia Awards 2024, Astra Sebarkan Inspirasi di YOTNC 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |21:10 WIB
15 Tahun SATU Indonesia Awards 2024, Astra Sebarkan Inspirasi di YOTNC 2024
Maudy Ayunda (kedua kanan), I Gede Andika Wira Teja (kedua kiri) dan Head of Brand Communications Astra Yudha Prasetya (kanan) dalam Special Session YOTNC 2024, SATU Indonesia Awards. (Foto: dok Astra)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka menggaungkan serta menjaring anak muda inspiratif bangsa untuk turut serta dalam program Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards, Astra hadir dalam Special Session Young On Top National Conference (YOTNC) 2024.

Perhelatan ini mengusung tema Bersama, Berkarya, Berkelanjutan melalui Bincang Inspiratif 15th SATU Indonesia Awards 2024 Education Redefined: Strategies for Success yang digelar pada Sabtu (13/7), di Balai Kartini, Jakarta.

Bincang inspiratif kali ini fokus pada isu pendidikan yang menghadirkan pembicara inspiratif di bidangnya yaitu Pegiat Seni dan Pendidikan Maudy Ayunda, Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2021 Bidang Pendidikan I Gede Andika Wira Teja serta Head of Brand Communications Astra Yudha Prasetya.

Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam program kontribusi sosial yang berkelanjutan dari Astra yaitu pilar Astra Untuk Indonesia Cerdas.

Melalui pilar Astra Untuk Indonesia Cerdas, Astra berkomitmen untuk memberikan berbagai dampak positif pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang sejalan dengan tujuan pemerintah sekaligus pencapaian Tujuan 4 SDGs yaitu Pendidikan Berkualitas.

Program Astra Untuk Indonesia Cerdas berfokus pada peningkatan mutu sekolah (pelatihan guru, pengembangan kurikulum dan pengembangan life skill), pemberian beasiswa, pemberian donasi sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah di sekitar instalasi Grup Astra dan daerah prasejahtera lainnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178198//pgn_dukung_presiden_dan_wapres-Sdrh_large.jpeg
Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement