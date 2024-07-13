15 Tahun SATU Indonesia Awards 2024, Astra Sebarkan Inspirasi di YOTNC 2024

Maudy Ayunda (kedua kanan), I Gede Andika Wira Teja (kedua kiri) dan Head of Brand Communications Astra Yudha Prasetya (kanan) dalam Special Session YOTNC 2024, SATU Indonesia Awards. (Foto: dok Astra)

JAKARTA - Dalam rangka menggaungkan serta menjaring anak muda inspiratif bangsa untuk turut serta dalam program Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards, Astra hadir dalam Special Session Young On Top National Conference (YOTNC) 2024.

Perhelatan ini mengusung tema Bersama, Berkarya, Berkelanjutan melalui Bincang Inspiratif 15th SATU Indonesia Awards 2024 Education Redefined: Strategies for Success yang digelar pada Sabtu (13/7), di Balai Kartini, Jakarta.

Bincang inspiratif kali ini fokus pada isu pendidikan yang menghadirkan pembicara inspiratif di bidangnya yaitu Pegiat Seni dan Pendidikan Maudy Ayunda, Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2021 Bidang Pendidikan I Gede Andika Wira Teja serta Head of Brand Communications Astra Yudha Prasetya.

Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam program kontribusi sosial yang berkelanjutan dari Astra yaitu pilar Astra Untuk Indonesia Cerdas.

Melalui pilar Astra Untuk Indonesia Cerdas, Astra berkomitmen untuk memberikan berbagai dampak positif pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang sejalan dengan tujuan pemerintah sekaligus pencapaian Tujuan 4 SDGs yaitu Pendidikan Berkualitas.

Program Astra Untuk Indonesia Cerdas berfokus pada peningkatan mutu sekolah (pelatihan guru, pengembangan kurikulum dan pengembangan life skill), pemberian beasiswa, pemberian donasi sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah di sekitar instalasi Grup Astra dan daerah prasejahtera lainnya.