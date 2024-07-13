Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Cara Menghemat Uang Rp100 Ribu untuk Seminggu

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |13:05 WIB
7 Cara Menghemat Uang Rp100 Ribu untuk Seminggu
Cara menghemat uang Rp100 ribu untuk seminggu (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - 7 cara menghemat uang Rp100 ribu untuk seminggu, bisa dijadikan strategi untuk membantu mengelola keuangan.

Mengatur keuangan pribadi menjadi tantangan yang sering kali dihadapi banyak orang, terutama ketika harus bertahan dengan anggaran terbatas.

Namun, pernahkah terpikirkan bagaimana cara menghabiskan Rp100 ribu dalam sehari? Tampaknya mustahil bertahan hidup dengan uang Rp100 ribu dalam seminggu, terutama di tengah naiknya biaya hidup.

Meskipun begitu, menghemat pengeluaran hingga Rp100 ribu per minggu sebenarnya bukan hal yang mustahil, terutama untuk sebagian anak kos atau perantau yang berjuang bertahan hidup.

Dengan demikian, untuk memulai penghematan ini diperlukan strategi cerdas serta pendataan alokasi yang jelas agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

Berdasarkan penelusuran Okezone, berikut terdapat 7 cara menghemat uang Rp100 ribu untuk seminggu yang bisa warganet terapkan:

1. Buatlah List Pengeluaran Harian

Langkah pertama adalah menyusun rencana pengeluaran harian. Dengan anggaran Rp100 ribu untuk seminggu, kira-kira memiliki sekitar Rp14 ribu per hari. Tentukan prioritas pengeluaran harian, seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan penting lainnya. Mengatur anggaran harian ini akan membantu menghindari pengeluaran impulsif.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
