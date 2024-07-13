Cara Menghemat Uang Rp50 Ribu Seminggu untuk Anak Kos

JAKARTA — Ternyata ini cara menghemat uang Rp50 ribu seminggu untuk anak kos. Tips ini dapat bermanfaat bagi anak kos ketika tanggal tua.

Tinggal sendiri dan jauh dari orang tua melatih anak kos untuk hidup mandiri. Mereka harus belajar bagaimana mengurus keperluan rumah sehari-hari hingga mengatur keuangan selama tinggal di kos.

BACA JUGA: Pegadaian Ajak Masyarakat Bantar Gebang Memilah Sampah Menabung Emas

Tak jarang pula uang yang diberikan oleh orang tua ataupun gaji yang tersisa di tabungan menipis sebelum akhir bulan. Kondisi ini memaksa anak kos untuk memutar otak bagaimana cara bertahan hidup hingga mendapatkan uang kembali.

Banyak yang beranggapan bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan hanya dengan makan mie instan setiap harinya. Namun, hal tersebut justru tidak baik untuk kesehatan dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Lantas, bagaimana cara mengatur uang Rp50 ribu untuk seminggu?

Berikut cara menghemat uang Rp50 ribu seminggu untuk anak kos dilansir dari laman resmi Bank OCBC NISP:

1. Buat Rencana Anggaran

Ketika uang di tabungan mulai menipis, diharapkan tetap tenang dan buat rencana anggaran untuk seminggu ke depan. Hal tersebut bisa dimulai dari membuat daftar kebutuhan pokok apa saja yang dibutuhkan untuk menghindari belanja yang tidak penting