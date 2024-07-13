Tips Mengajarkan Anak Mengelola Keuangan

JAKARTA — Mengajarkan anak mengelola keuangan sejak dini dapat menjadi sebuah tantangan sebab anak belum sepenuhnya mengerti. Para orangtua dapat menggunakan pendekatan yang lebih kreatif.

Mengelola keuangan merupakan salah satu life skill yang perlu dikuasai oleh anak sejak dini. Namun, pada kenyataannya tidak mudah bagi orangtua untuk mengajarkan anak menabung dan mengelola keuangannya. Sebab mereka belum sepenuhnya mengerti nilai dari uang itu sendiri.

Para orangtua tak perlu khawatir, kini sudah ada pendekatan yang lebih kreatif untuk mengajarkan anak mengelola keuangannya.

Dilansir dari instagram budgetwithmilly, Sabtu (13/7/2024) orangtua dapat menggunakan buku kecil yang di desain khusus untuk menabung. Buku tersebut tidak berisi kertas melainkan lembaran sekat kecil yang terbuat dari plastik. Anak-anak dapat memasukkan uangnya ke dalam sekat tersebut.

Menurut pengakuan sang ibu, setiap minggunya dia memberikan uang saku kepada anaknya dan uang tersebut akan dikumpulkan ke dalam buku kecil tadi. Jika buku tersebut sudah penuh, sang anak hanya boleh menggunakan 20% dari uang yang telah terkumpul. Sisa 80% lainnya akan dimasukkan ke dalam buku penyimpanan yang lebih besar.