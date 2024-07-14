Advertisement
HOME FINANCE

Mantap! Pegadaian Sabet Penghargaan di PaDi UMKM Hybrid Expo And Conference 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |06:19 WIB
Mantap! Pegadaian Sabet Penghargaan di PaDi UMKM Hybrid Expo And Conference 2024
Pegadaian raih penghargaan di PaDi UMKM Hybrid Expo And Conference 2024. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung UMKM naik kelas menuju go global dan konsisten untuk menggunakan produk dalam negeri, PT Pegadaian meraih penghargaan sebagai BUMN Tipe B dengan Peringkat II untuk Kategori BUMN Belanja B2B PaDi UMKM Terbaik 2023.

Penghargaan tersebut diraih dalam ajang PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 yang digelar oleh Kementerian BUMN di Sarinah, Jakarta, pada Kamis (11/07).

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Sekretaris Menteri BUMN Rabin Hattari, yang dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sekaligus Komisaris Utama PT Pegadaian, Loto S. Ginting.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pegadaian yang selama ini terus mendukung kemajuan UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi agar UMKM di Indonesia bisa naik kelas dan mampu bersaing secara global.

“Alhamdulillah, Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari wujud komitmen perusahaan untuk terus berupaya mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui berbagai program dan kerja sama dengan banyak pihak," ujarnya.

