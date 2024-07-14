6 Buah Langka yang Cuma Ada di Indonesia

Buah Langka yang Cuma Ada di Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, termasuk buah langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Setidaknya ada 6 jenis buah langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia.

Keberadaan buah-buah ini merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Selain untuk memperkaya keanekaragaman flora nusantara, buah-buah ini juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara lokal.

Melansir dari Instagram Kementerian Pertanian, berikut deretan buah langka khas Indonesia:

1. Ramania

Buah langka asal Kalimantan Tengah ini biasa disebut dengan gandaria atau jatake. Buah ini memiliki nama latin Bouea macrophylla Griff.

Biasanya buah ini digunakan sebagai campuran sambal. Selain buahnya, daun dari buah ramania biasanya dimakan sebagai bahan lalapan, sedangkan batang dari buah ini bisa dimanfaatkan menjadi papan.

2. Kemang

Buah kemang memiliki ciri fisik yang menyerupai buah mangga dengan warna kulit cokelat dan daging yang berwarna putih. Rasa dari buah ini adalah asam manis dengan aroma yang sangat harum.

Kandungan nutrisi buah kemang sangat beragam mulai dari fosfor, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, hingga protein. Buah ini juga memiliki khasiat untuk meningkatkan stamina tubuh, menjaga kesehatan tulang, mata, hingga pencernaan.

3. Ciplukan

Ciplukan memiliki nama latin Physalis Angulata. Buah ini memiliki kelopak berwarna hijau saat masih muda dan akan berubah menjadi warna kuning ketika sudah matang.

Tanaman dan buah ciplukan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan dapat dijadikan obat. Akar ciplukan bisa bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan diabetes melitus, sedangkan buahnya bisa untuk menurunkan demam, mengobati gusi berdarah, dan penawar racun.

4. Burahol

Nama ilmiah dari Burahol atau Kepel adalah Stelechocarpus Burahol. Konon katanya, tanaman ini merupakan tanaman yang disukai oleh para putri keraton. Buahnya yang unik serta manfaatnya yang bisa digunakan untuk mengharumkan bau keringat membuat para putri keraton menyukai buah ini.

Di beberapa daerah di Indonesia, buah ini dikenal juga sebagai buah atau pohon kecindul, cindul, simpol, burahol, dan turalak.