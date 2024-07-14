Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Buah Langka yang Cuma Ada di Indonesia

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |21:08 WIB
6 Buah Langka yang Cuma Ada di Indonesia
Buah Langka yang Cuma Ada di Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, termasuk buah langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Setidaknya ada 6 jenis buah langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia.

Keberadaan buah-buah ini merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Selain untuk memperkaya keanekaragaman flora nusantara, buah-buah ini juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara lokal.

Melansir dari Instagram Kementerian Pertanian, berikut deretan buah langka khas Indonesia:

1. Ramania

Buah langka asal Kalimantan Tengah ini biasa disebut dengan gandaria atau jatake. Buah ini memiliki nama latin Bouea macrophylla Griff.

Biasanya buah ini digunakan sebagai campuran sambal. Selain buahnya, daun dari buah ramania biasanya dimakan sebagai bahan lalapan, sedangkan batang dari buah ini bisa dimanfaatkan menjadi papan.

2. Kemang

Buah kemang memiliki ciri fisik yang menyerupai buah mangga dengan warna kulit cokelat dan daging yang berwarna putih. Rasa dari buah ini adalah asam manis dengan aroma yang sangat harum.

Kandungan nutrisi buah kemang sangat beragam mulai dari fosfor, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, hingga protein. Buah ini juga memiliki khasiat untuk meningkatkan stamina tubuh, menjaga kesehatan tulang, mata, hingga pencernaan.

3. Ciplukan

Ciplukan memiliki nama latin Physalis Angulata. Buah ini memiliki kelopak berwarna hijau saat masih muda dan akan berubah menjadi warna kuning ketika sudah matang.

Tanaman dan buah ciplukan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan dapat dijadikan obat. Akar ciplukan bisa bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan diabetes melitus, sedangkan buahnya bisa untuk menurunkan demam, mengobati gusi berdarah, dan penawar racun.

4. Burahol

Nama ilmiah dari Burahol atau Kepel adalah Stelechocarpus Burahol. Konon katanya, tanaman ini merupakan tanaman yang disukai oleh para putri keraton. Buahnya yang unik serta manfaatnya yang bisa digunakan untuk mengharumkan bau keringat membuat para putri keraton menyukai buah ini.

Di beberapa daerah di Indonesia, buah ini dikenal juga sebagai buah atau pohon kecindul, cindul, simpol, burahol, dan turalak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3081992/hasil-uji-cepat-residu-anggur-muscat-bapanas-aman-dikonsumsi-tapi-2d3LlADKBJ.png
Hasil Uji Cepat Residu Anggur Muscat, Bapanas: Aman Dikonsumsi tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/320/3080690/terungkap-ini-hasil-uji-anggur-muscat-asal-china-bebas-residu-pestisida-Wh1TRwHMgr.png
Terungkap! Ini Hasil Uji Anggur Muscat asal China, Bebas Residu Pestisida?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000614/buang-puluhan-ton-pepaya-di-pasar-kramat-jati-pedagang-tidak-laku-meski-murah-tpZf2fiM7X.jpg
Buang Puluhan Ton Pepaya di Pasar Kramat Jati, Pedagang: Tidak Laku meski Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/320/2978757/3-cara-mengenali-dan-membedakan-kurma-yang-diproduksi-dan-diimpor-dari-israel-Hxds38AhTb.jpg
3 Cara Mengenali dan Membedakan Kurma yang Diproduksi dan Diimpor dari Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/320/2827065/4-alasan-kenapa-harga-buah-di-jepang-sangat-mahal-yl0njA7v4h.jpg
4 Alasan Kenapa Harga Buah di Jepang Sangat Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/24/320/2733445/waduh-harga-buah-ikut-naik-jelang-natal-besok-berikut-rinciannya-EG2R4INtCv.JPG
Waduh! Harga Buah Ikut Naik Jelang Natal Besok, Berikut Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement