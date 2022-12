BEKASI - Bukan hanya barang pokok yang melejit jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, buah pun ikut naik.

Pedagang buah, Yusuf mengatakan jeruk santang yang biasanya Rp30.000 per kilogram (kg) saat ini merangkak naik ke harga Rp40.000 per kg, kemudian kelengkeng naik menjadi Rp35.000 per kg sebelumnya Rp30.000 per kg, jeruk medan juga demikian naik menjadi Rp17.000 per kg dari sebelumnya Rp15.000 per kg.

Begitu juga anggur naik menjadi Rp50.000 per kg dari sebelumnya Rp40.000 per kg.

"Buah juga naik jelang Natal Tahun Baru ini. Itu kan kiloan. Tapi saya kan belinya keranjangan. Misalnya jeruk santang sekarang Rp180.000 biasanya Rp130.000, kelengkeng Rp 280.000 awalnya, sekarang Rp310.000. Terus anggur Rp210.000 dari sebelumnya Rp180.000," papar dia di Pasar Tambun, Bekasi, Sabtu (24/12/2022).

Yusuf menerangkan, kenaikan harga ini hanya berlaku untuk buah-buah impor saja. Menurutnya itu karena pihak importir yang mengendalikan. Sedangkan buah lokal masih harga normal. Seperti apel Rp40.000 per kg, pir Rp25.000 per kg, lalu salak Rp10.000 per kg. Di sisi lain, dia juga bercerita, semenjak harga buah melejit lapaknya sepi pembeli. Walaupun ada, banyak yang mengeluhkan harga tiap buah yang merangkak naik itu. Oleh karena itu, pendapatannya jadi turun hingga 50%. "Pembeli komen-komen dikit. Gara-gara harganya pada naik. Nggak kuat juga saya sebenernya tau harga naik begitu. Tapi gimana dari sananya begitu. Pendapatan saya sampe 50% juga," tandasnya.