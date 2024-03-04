Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Cara Mengenali dan Membedakan Kurma yang Diproduksi dan Diimpor dari Israel

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |13:58 WIB
3 Cara Mengenali dan Membedakan Kurma yang Diproduksi dan Diimpor dari Israel
Ilustrasi cara mengenali dan membedakan kurma Israel ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengenali dan membedakan kurma yang diproduksi dan diimpor dari Israel wajib diketahui.

Menjelang bulan Ramadhan, kurma menjadi salah satu produk yang paling diburu di dunia. Buah manis khas Timur Tengah ini memang menjadi makanan wajib untuk berbuka maupun sahur selama bulan suci.

Adapun Israel memang merupakan negara eksportir kurma terbesar di dunia. Namun bagi umat muslim melakukan aksi peduli Palestina dan memboikot produk-produk Israel.

Dengan tidak membeli produk-produk Israel maka masyarakat ikut dalam gerakan peduli Palestina. Di sisi lain, aksi boikot ini juga akan membuat Israel mengalami kerugian super besar.

Melansir Palestine Campaign,Berikut cara mengenali dan membedakan kurma yang diproduksi dan diimpor dari Israel:

1. Periksa Label

Selalu periksa label saat membeli kurma untuk persediaan selama Ramadhan. Jangan membeli kurma yang diproduksi atau dikemas di Israel atau pemukiman Tepi Barat. Apabila tidak ada keterangan negara asal kurma itu berasal yang ditemukan pada wadah, maka hal itu dapat diperiksa melalui situs web pengecer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3081992/hasil-uji-cepat-residu-anggur-muscat-bapanas-aman-dikonsumsi-tapi-2d3LlADKBJ.png
Hasil Uji Cepat Residu Anggur Muscat, Bapanas: Aman Dikonsumsi tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/320/3080690/terungkap-ini-hasil-uji-anggur-muscat-asal-china-bebas-residu-pestisida-Wh1TRwHMgr.png
Terungkap! Ini Hasil Uji Anggur Muscat asal China, Bebas Residu Pestisida?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/320/3031324/6-buah-langka-yang-cuma-ada-di-indonesia-QaKtvbket4.jpg
6 Buah Langka yang Cuma Ada di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000614/buang-puluhan-ton-pepaya-di-pasar-kramat-jati-pedagang-tidak-laku-meski-murah-tpZf2fiM7X.jpg
Buang Puluhan Ton Pepaya di Pasar Kramat Jati, Pedagang: Tidak Laku meski Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/320/2827065/4-alasan-kenapa-harga-buah-di-jepang-sangat-mahal-yl0njA7v4h.jpg
4 Alasan Kenapa Harga Buah di Jepang Sangat Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/24/320/2733445/waduh-harga-buah-ikut-naik-jelang-natal-besok-berikut-rinciannya-EG2R4INtCv.JPG
Waduh! Harga Buah Ikut Naik Jelang Natal Besok, Berikut Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement