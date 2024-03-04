3 Cara Mengenali dan Membedakan Kurma yang Diproduksi dan Diimpor dari Israel

JAKARTA - Cara mengenali dan membedakan kurma yang diproduksi dan diimpor dari Israel wajib diketahui.

Menjelang bulan Ramadhan, kurma menjadi salah satu produk yang paling diburu di dunia. Buah manis khas Timur Tengah ini memang menjadi makanan wajib untuk berbuka maupun sahur selama bulan suci.

Adapun Israel memang merupakan negara eksportir kurma terbesar di dunia. Namun bagi umat muslim melakukan aksi peduli Palestina dan memboikot produk-produk Israel.

Dengan tidak membeli produk-produk Israel maka masyarakat ikut dalam gerakan peduli Palestina. Di sisi lain, aksi boikot ini juga akan membuat Israel mengalami kerugian super besar.

Melansir Palestine Campaign,Berikut cara mengenali dan membedakan kurma yang diproduksi dan diimpor dari Israel:

1. Periksa Label

Selalu periksa label saat membeli kurma untuk persediaan selama Ramadhan. Jangan membeli kurma yang diproduksi atau dikemas di Israel atau pemukiman Tepi Barat. Apabila tidak ada keterangan negara asal kurma itu berasal yang ditemukan pada wadah, maka hal itu dapat diperiksa melalui situs web pengecer.