HOT ISSUE

Daftar Harga Kurma Jelang Bulan Puasa 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |21:22 WIB
JAKARTA - Kurma asal Timur Tengah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, ramai dijajaki para pedagang menjelang Ramadhan 2024. Harga yang dibandrol pun beragam, tergantung ukuran dan rasa buahnya.

Misalnya harga kurma Medjool dipatok Rp250.000-Rp300.000 per kilogram (Kg), lantaran kurma asal Palestina ini memiliki tekstur yang empuk dan lembut, serta memiliki rasa yang manis dan legit.

Kendati begitu, ada jenis kurma yang nilai jual jauh lebih kecil dibandingkan Medjool. Seperti beberapa jenis kurma dari Madinah yang sebagiannya dijual di kisaran Rp60.000 hingga Rp90.000 per Kg.

Adapun, harga kurma Medjool dan beberapa jenis kurma Madinah ini berdasarkan pantauan MNC Portal di salah satu gerai atau toko di kawasan Blok C, Pasar Tanah Abang.

“Untuk kurma sendiri per kilo beda-beda. Kalau dari Palestina kurma Medjool itu Rp250.000 per kilo ada juga yang Rp300.000. Dari Madina juga beda-beda, ada yang Rp60.000, Rp80.000, dan Rp90.000 untuk per kilonya,” ujar Andini salah satu karyawan toko Albani saat ditemui di lokasi, Sabtu (2/3/2024).

