Jangan Tergiur dengan Tawaran Keuntungan Fantastis, Investasi Bodong Adalah Maut

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat berinvestasi. Jangan sampai masyarakat jatuh ke investasi bodong.

"Ketika tawaran keuntungan fantastis mendekat. Waspada Investasi Bodong Adalah Maut," tulis OJK di Instagram.

OJK memberikan cara agar masyarakat terhindar dari investasi bodong. Cara ini mesti diperhatikan supaya masyarakat bisa lebih teliti sebelum investasi.

BACA JUGA: KPK Panggil Pejabat PT Taspen Usut Dugaan Investasi Bodong

"Kamu ga mau kan uang melayang karena investasi bodong? Selalu teliti sebelum investasi, jangan mudah terbujuk rayuan untung fantastis. Ingat selalu 2L, Legal dan Logis," tulis OJK.

Legal

Cek legalitas atau izin perusahaan yang menawarkan investasi. Jangan pernah titip dana, termasuk ke influencer ya Kak 😬

BACA JUGA: Pentingnya Edukasi dan Literasi Agar Tidak Terjebak Investasi Bodong

Logis

Keuntungan yang ditawarkan logis atau masuk akal

Masyarakat juga bisa cek legalitas penawaran investasi ke Kontak OJK telepon 157, whatsapp 081 157 157 157 atau DM Instagram @kontak157.

"Tag dan share ke temanmu ya agar terhindar dari investasi bodong 😊," tulis OJK.